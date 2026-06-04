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Mundial 2026 impulsará la recuperación de espacios deportivos en Campeche

Campeche fue incluido en una estrategia nacional vinculada al Mundial de Futbol 2026 que contempla la rehabilitación de 36 canchas deportivas y la realización de actividades comunitarias.

Por Redacción Por Esto!

4 de jun de 2026

2 min

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Gobierno Federal impulsa infraestructura deportiva en Campeche
Gobierno Federal impulsa infraestructura deportiva en Campeche

Campeche forma parte de las entidades que recibirán acciones de mejoramiento en infraestructura deportiva como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno Federal en el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante la Conferencia Mañanera del Pueblo se dio a conocer que en territorio campechano serán intervenidas 36 canchas deportivas, con el propósito de recuperar espacios públicos y ofrecer mejores condiciones para la práctica de actividades físicas y recreativas.

La iniciativa busca que niñas, niños y jóvenes cuenten con áreas adecuadas para el deporte, al tiempo que se promueve la integración social y el uso positivo de los espacios comunitarios.

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Más que canchas deportivas

El proyecto no se limitará únicamente a trabajos de rehabilitación de infraestructura. Las autoridades federales señalaron que también se desarrollarán actividades enfocadas en fortalecer el tejido social en las comunidades beneficiadas.

Entre las acciones previstas destacan jornadas de participación ciudadana, actividades recreativas y la creación de murales con temáticas relacionadas con el deporte, la identidad comunitaria y los valores de convivencia.

La intención es que estos espacios se conviertan en puntos de encuentro para las familias y en entornos que contribuyan a la construcción de comunidades más activas y participativas.

Murales y actividades recreativas acompañarán rehabilitación de canchas
Murales y actividades recreativas acompañarán rehabilitación de canchas

Legado social del Mundial

Aunque Campeche no será una de las sedes mundialistas, la entidad se encuentra entre los estados contemplados dentro de las acciones que buscan dejar un legado social derivado de la justa deportiva internacional que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de este programa, las autoridades pretenden que los beneficios del Mundial trasciendan los estadios y lleguen a colonias, barrios y comunidades donde el acceso a infraestructura deportiva requiere fortalecerse.

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