Joaquín Díaz Mena fortalece lazos entre Yucatán y Honduras con reunión diplomática

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión con el designado presidencial de la República de Honduras, Carlos Flores Guifarro, y su delegación, para fortalecer la hermandad y las relaciones comerciales, culturales y diplomáticas entre Yucatán y la nación centroamericana.

Durante el encuentro, el Gobernador señaló que esta visita retoma y profundiza un acercamiento previo cuyo tema central fue el programa Aldeas Mayas, modelo yucateco de turismo comunitario que, recordó, ha demostrado que el desarrollo puede llegar a las comunidades sin afectar su identidad ni su esencia, y sin que renuncien a su lengua, tradiciones o forma de vida.

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En ese sentido, el mandatario estatal recordó que su Gobierno impulsa el reconocimiento del bordado maya como patrimonio intangible de la humanidad ante la Unesco, a fin de proteger el valor del trabajo artesanal, evitar el regateo y garantizar que se pague lo que verdaderamente vale el trabajo de artesanas y artesanos.

Asimismo, destacó que, a través del proyecto Renacimiento Maya, se llevan a cabo obras estratégicas como la modernización del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de Carga, los Polos Industriales y una mayor promoción turística mediante la estrategia Santuario Maya, entre otras acciones.

Díaz Mena resaltó que el momento que vive Yucatán, con la llegada de inversiones internacionales, se debe a que la entidad se mantiene como una de las más seguras del país, gracias a su paz social, certeza jurídica e identidad.

Esa estabilidad, sostuvo, es un activo y una plataforma para tender la mano a países hermanos como Honduras, construir cooperación, intercambiar buenas prácticas, impulsar la promoción conjunta del Mundo Maya y compartir conocimiento entre ambos pueblos.

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Por su parte, el designado presidencial de la República de Honduras, Carlos Flores Guifarro, reiteró que esta reunión tiene el propósito de fortalecer los lazos de amistad, cooperación e integración que unen a Honduras y México.

En este contexto, Flores Guifarro indicó que la comitiva acudió a este encuentro con plena disposición para continuar trabajando e impulsar una relación cercana, fraterna y productiva, con miras a fortalecer la relación diplomática mediante el establecimiento de un consulado hondureño en Yucatán.

Durante la reunión, la secretaria de la Cultura y las Artes, Patricia Martín Briceño; el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo; y el subsecretario de Inversión, Comercio e Industria, Roger Góngora García, expusieron proyectos e iniciativas de sus respectivas áreas, los cuales han contribuido a posicionar a Yucatán en atracción de inversiones, comercio, turismo y eventos culturales.