Jubilados de la CFE protestan en el AICM; exigen recuperar el 60% de sus pensiones

La Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue escenario de una movilización encabezada por integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes demandaron la restitución de recursos correspondientes a sus pensiones y el respeto a los derechos laborales que, aseguran, les fueron reconocidos conforme a la ley.

Los manifestantes se concentraron en el área comprendida entre las puertas 2 y 3 de la terminal aérea, donde desplegaron mantas, lonas y carteles con diversos mensajes dirigidos a las autoridades federales y a las instancias responsables de atender sus demandas.

Jubilados reclaman reducción en sus pensiones

Durante la protesta, los integrantes de la organización denunciaron una disminución de hasta 60 por ciento en el monto de sus pensiones, situación que, afirmaron, ha afectado significativamente su economía y calidad de vida.

Los inconformes exigieron que se respeten los derechos adquiridos a lo largo de su trayectoria laboral y solicitaron la revisión de los mecanismos mediante los cuales se determinan los pagos que reciben actualmente.

Entre las principales demandas expresadas durante la movilización destacan el respeto al Estado de Derecho, el cumplimiento de resoluciones judiciales definitivas y el otorgamiento de pensiones conforme a lo establecido en la legislación vigente.

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Protesta no afectó operaciones del AICM

A pesar de la presencia de los manifestantes en una de las terminales más transitadas del país, las actividades aeroportuarias continuaron con normalidad.

Las autoridades informaron que no se registraron afectaciones en el acceso de pasajeros, el ingreso de vehículos ni en las operaciones aéreas programadas para este día.

No obstante, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo de vigilancia y control vial en las inmediaciones del aeropuerto con el objetivo de mantener la movilidad y prevenir posibles congestionamientos.

Exigen atención de las autoridades

Los jubilados reiteraron su llamado a las autoridades federales para abrir canales de diálogo que permitan atender sus demandas y encontrar una solución a la problemática relacionada con sus pensiones.

10:32 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Av. Capital Carlos León inmediaciones de la Terminal 2 del AICM. Al momento sin afectar vialidad. pic.twitter.com/qMIxW4HoVD — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 4, 2026

La movilización se suma a otras acciones emprendidas por organizaciones de pensionados y jubilados en distintas regiones del país, que han solicitado revisar esquemas de retiro y garantizar el cumplimiento de prestaciones previamente reconocidas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre acuerdos entre los manifestantes y las autoridades competentes, por lo que los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados de la CFE mantienen su exigencia de que se respeten los derechos que consideran legítimamente adquiridos.

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