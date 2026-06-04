¿Alcanza el salario mínimo para vivir en Campeche? La realidad que enfrentan miles de trabajadores

Aunque el salario mínimo en México registró un nuevo incremento para 2026 y se ubicó en poco más de 9 mil pesos mensuales para la mayor parte del país, la pregunta sigue vigente para miles de familias campechanas: ¿realmente alcanza para cubrir los gastos básicos del hogar?

Actualmente, el salario mínimo general asciende a 315.04 pesos diarios, equivalente a alrededor de 9 mil 500 pesos mensuales, según los ajustes autorizados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Sin embargo, para muchos habitantes de Campeche, la cifra está lejos de reflejar la realidad económica que enfrentan día a día.

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Gastos que consumen el ingreso

La renta de una vivienda, el pago de energía eléctrica —que suele incrementarse durante la temporada de calor por el uso de ventiladores y aires acondicionados—, la compra de alimentos, el transporte y otros servicios básicos pueden absorber prácticamente la totalidad del ingreso mensual.

Datos de plataformas de referencia sobre costo de vida indican que productos esenciales como carne, pollo, lácteos y alimentos preparados representan una parte importante del presupuesto familiar.

A ello se suman gastos adicionales como internet, medicamentos, educación, mantenimiento del hogar y emergencias.

La percepción ciudadana: “todo está más caro”

Aunque algunas mediciones internacionales colocan a Campeche con un costo de vida menor al de Mérida, dichos estudios reconocen que se basan en muestras limitadas y pueden no reflejar completamente la experiencia cotidiana de los habitantes.

En contraste, numerosos campechanos consideran que vivir en el estado se ha vuelto cada vez más costoso, especialmente porque los salarios ofrecidos en muchos empleos locales siguen siendo bajos.

La percepción generalizada entre trabajadores y comerciantes es que productos básicos, combustibles, servicios y rentas han registrado incrementos constantes durante los últimos años, mientras que las oportunidades laborales continúan siendo limitadas en comparación con ciudades vecinas como Mérida.

El reto de llegar a fin de mes

Especialistas en economía familiar coinciden en que el salario mínimo ha recuperado parte de su poder adquisitivo durante los últimos años gracias a los incrementos autorizados a nivel nacional.

No obstante, también señalan que las necesidades reales de una familia promedio suelen superar ampliamente los ingresos de una sola persona que percibe el salario mínimo.

En la práctica, muchas familias campechanas dependen de más de un ingreso para cubrir sus gastos mensuales, mientras que otras recurren a actividades complementarias, emprendimientos o trabajos informales para equilibrar sus finanzas.

Una realidad que sigue generando debate

Más allá de las estadísticas oficiales, la discusión sobre el costo de vida en Campeche continúa abierta.

Para algunos, el estado mantiene ventajas frente a otras ciudades más grandes del país; para otros, el problema radica en que los salarios locales no crecen al mismo ritmo que los gastos cotidianos.

Lo cierto es que, para miles de trabajadores, vivir únicamente con el salario mínimo sigue representando un desafío que obliga a ajustar gastos, limitar consumos y buscar fuentes adicionales de ingresos para poder llegar a fin de mes.