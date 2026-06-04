Marie Claire Harp vuelve a defender a José Manuel Figueroa en la demanda que tiene en contra de Imelda Tuñón

Desde hace un tiempo, se dio a conocer que José Manuel Figueroa comenzó un proceso legal en contra de Imelda Tuñón, quien supuestamente filtró una grabación, donde se menciona que el cantante habría abusado del hijo fallecido de Maribel Guardia, Julián Figueroa.

José Manuel Figueroa ha mencionado en repetidas ocasiones que estos señalamientos eran completamente mentira, por lo que comenzó un proceso legal en contra de Imelda Tuñón, ya que además de la polémica que le ha ocasionado en los medios, perdió contratos laborales que ya tenía pactados.

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Marie Claire Harp sale en defensa de José Manuel Figueroa

En medio del centro de la polémica que se ha generado, Marie Claire Harp ha sido cuestionada por la situación que que afronta su ex novio y sin ningúnna duda, aseguró que ella le cree y está orgullosa del cantante.

“Han sido muchas cosas, qué te puedo decir. José Manuel es una persona que quiero mucho, espero que pueda salir de esto adelante”.

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Mencionó que el cantante buscara una buena defensa, pues se le señaló de presunto abuso sexual:

“Sí he visto que ha tenido una movilización tanto en lo legal como en lo personal, cosa que me llena de mucho orgullo porque a él siempre le decía que se tenía que defender y eso es lo que está haciendo”

Recordemos que desde hace un tiempo, la actriz y el cantante tuvieron una relación que duro aproximadamente 2 años, incluso se comprometieron, aunque terminaron por temas laborales.

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