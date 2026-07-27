La Güera de las Estrellas revela al que podría ser el primer eliminado de 'La Casa de los Famosos'

A tan solo unas cuantas horas de que comenzó la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, mucho se ha comenzado a hablar al respecto en las redes sociales, pues ya se sabe que el primer personaje nominado es Aldo Rendón.

Cabe mencionar que, en esta ocasión las tensiones comenzaron muy fuertes, pues los participantes están haciendo todo lo posible por no salir eliminados durante la primera semana de competencia en el reality. Por ese motivo, las predicciones no se hacen esperar, una de las primeras en salir ha sido la de La Güera de las Estrellas.

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La Güera de las Estrellas predice al primer eliminado del reality

En esta ocasión, la astróloga decidió hablar de lo que se espera para esta primera semana con los 18 participantes, cabe mencionar que la experta se basó en sus personalidades, fecha de nacimiento y los signos zodiacales.

De acuerdo con La Güera de las Estrellas, la temporada empezó con la Era de Leo, esto quiere decir que el protagonismo saldrá a relucir, existirán conflictos muy pronto entre los famosos.

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Aunque todavía no se tienen a todos los nominados, habrá que esperar cómo se van desarrollando las cosas, aunque Aldo Rendón fue seleccionado como el primer nominado por medio de una dinámica y se espera que en los siguientes días salgan otros nominados.

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