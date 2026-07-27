Gema Garoa habla de cómo se enteró de la muerte de su padre: “La vida sigue”

Gema Garoa compartió con sus compañeros de La Casa de los Famosos México los detalles sobre cómo se enteró de la muerte de su padre, David García Chavira, justo antes de ingresar al reality show. La anécdota de la actriz sorprendió a los habitantes y generó gran revuelo entre el público.

El fallecimiento de su padre generó duda entre los fanáticos pues algunos pensaban que podría evitar ingresar al reality show; sin embargo, durante el pasado 26 de julio durante la Gala de Estreno del programa, Garoa sorprendió al confirmarse como participante de la cuarta temporada del show.

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¿Cómo fue que Gema Garoa se enteró de la muerte de su papá?

Fue durante el brindis de bienvenida en la primera noche del programa, Gema explicó que decidió llamar a su padre por teléfono para anunciarle que formaría parte de La Casa de los Famosos México; sin embargo, fue en ese preciso momento cuando recibió la noticia de que su papá acababa de perder la vida.

Al sincerarse con los demás compañeros, la actriz explicó la relación con sus padres, Garoa explicó que su madre falleció años atrás y que a su padre apenas lo conoció hace dos años, por lo que nunca mantuvieron una convivencia estrecha de padre e hija. Ante esto, afirmó afrontar la situación con serenidad expresando que "la vida sigue".

Asimismo, Gema aprovechó el momento para pedir a sus compañeros que no utilicen esta pérdida como argumento para nominarla con la excusa de enviarla a vivir el duelo. Esto debido a que ella se considera huérfana y que no tiene familiares esperándola fuera, además manifestó su deseo explícito de atravesar este proceso acompañada.

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