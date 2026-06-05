Muere Abraham Pérez, famoso por su papel de Lic Cortillo en 'La Familia P. Luche'

El mundo del espectáculo se encuentra de luto, luego de confirmarse el fallecimiento de un integrante de la serie de televisión ‘La Familia P. Luche’, donde participaba el comediante Eugenio Derbez.

Por medio de las redes sociales, se reveló el fallecimiento de Abraham Pérez, quien era el encargado de interpretar el papel de ‘Licenciado Cortillo’, siendo uno de los más divertidos de la producción y más queridos por parte de los fans de las series.

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¿De qué murió el actor de ‘La Familia P. Luche’?

La información sobre su fallecimiento fue dada por el creador de contenido Omar Crew, quien tiene el popular podcast ‘La cabina paranormal’, quien publicó un mensaje en donde habla sobre su trabajo.

"Amigo de tantos años Abrancito mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P.Luche se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia que le deseamos pronta resignación"

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También reveló que sus familias son muy unidas, por lo que pudo confirmar el fallecimiento del querido actor.

"Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá"

Hasta el momento, la familia no ha revelado la verdadera causa sobre el fallecimiento del actor Abraham Pérez.

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