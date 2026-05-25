Eugenio Derbez comparte su felicidad por el triunfo de Cruz Azul en la Liga MX

El día de ayer, Cruz Azul logró su décimo campeonato de la Liga BBVA MX, al imponerse en el marcador global 2-1 al conjunto de los Pumas en el torneo Clausura 2026.

Esta situación no solo generó gran emoción y felicidad entre los millones de aficionados del Cruz Azul, dentro de los cuales se encuentran algunos famosos. Uno de los más conocidos es el actor Eugenio Derbez, quien no pudo ocultar su emoción por el campeonato de La Máquina.

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Eugenio Derbez celebra el campeonato de Cruz Azul

Después de tres años de no ser campeones, el día de ayer, Cruz Azul volvió a levantar el trofeo de la Liga BBVA MX. Situación que llenó de alegría a Eugenio Derbez, quien compartió su felicidad en redes sociales.

Su amor por el Cruz Azul es tanto, que incluso uno de sus personajes más emblemáticos, también siente esa pasión, hablamos de La Familia P. Luche. Además, durante mucho tiempo el resonante de Ludovico fue el que protagonizó varios memes.

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Ante la final, el actor compartió en sus redes sociales que estaba disfrutando de la final junto a su esposa, Alessandra Rosaldo.

“Está a punto de iniciar el partido, aquí en la casa hay mucha tensión. No quiere ni salir en el video, no quiere hablarme, hoy… la familia está dividida, hoy toda la gente que ha soltado rumores de que estamos separados, hoy sí, hoy sí estamos separados de aquí a las próximas dos horas no nos vamos a dirigir la palabra. Está fea la situación aquí en la casa”

Ante el triunfo, Eugenio compartió un video mientras celebraba y su esposa se mantenía angustiada por la derrota.

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