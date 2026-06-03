Yeri Mua rompe el silencio y explica la razón detrás de su llanto en el aeropuerto

La influencer y cantante veracruzana Yeri Mua se volvió tendencia en redes sociales tras ser captada llorando desconsoladamente y sufriendo una crisis nerviosa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Algunas personas relacionan esto con el arresto de su expareja, Naim Darrechi.

En su regreso de un viaje por Corea del Sur, la influencer fue abordada por los medios en el aeropuerto, sin embargo, la reacción de la creadora dejó a todos atónitos al comenzar a llorar. Aunque hubo rumores de las razones detrás de esto, la misma Yeri Mua fue quién explicó los motivos de su llanto.

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¿Por qué lloró Yeri Mua en el AICM tras llegar de Corea del Sur?

A diferencia de las primeras especulaciones que vinculaban su tristeza con su expareja, la realidad fue una crisis de salud mental detonada por el entorno. Yeri Mua aclaró que sufrió un fuerte ataque de pánico y ansiedad; a su regreso de su viaje, la influencer fue interceptada por un numeroso grupo de reporteros y camarógrafos.

De acuerdo con las palabras de la creadora de contenido, el hecho de que los periodistas se le aventaron encima y la terminaron aplastando, una situación que la sobrepasó por completo. Junto con esto, el detonante de las preguntas de los reporteros sobre el arresto de su exnovio impulsó el ataque de ansiedad.

Yeri Mua explica porque lloró en el AICM. / Instagram: yerimua

“La verdad no me gusta que se avienten los periodistas y me aplasten, en verdad me generaron un ataque de pánico y ansiedad cuando regresé de Corea... Soy fuerte, pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. No me gusta verme vulnerable ante el mundo” comentó la creadora de contenido en el video compartido en redes.

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