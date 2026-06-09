Sean “Diddy” Combs tiene una nueva demanda por presunto abuso en 2007

El caso de Sean 'Diddy' Combs acaparó los titulares del mundo, pues se dieron a conocer algunos abusos del famoso. Ahora, una nueva demanda ha sido presentada en contra del cantante, ya que un ex actor infantil rompió el silencio.

En esta ocasión, se mencionó que el ex actor fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad, aseguró que esto fue mediante una reunión privada que se tuvo para hablar sobre su carrera en la industria.

Noticia Destacada Filtran la posible fecha en que Sean ‘Diddy’ Combs podría salir de prisión

Presentan nueva demanda contra Sean 'Diddy' Combs

De acuerdo con los documentos judiciales, mismos que fueron obtenidos por TMZ, el demandante afirmó que en 2007, acudió a una fiesta en Hollywood Hills, la cual tenía el objetivo de hacer contratos profesionales.

Cuando estuvo en privado con Sean 'Diddy' Combs, el rapero le tocó partes de su cuerpo de manera agresiva, incluso le practico sexo oral, mientras el se complacía a sí mismo. Tras estos actos, el acusado le habría dicho que lo tendría en cuenta para futuras oportunidades y abandonó la habitación.

Noticia Destacada Filtran la posible fecha en que Sean ‘Diddy’ Combs podría salir de prisión

Se destacó que esta demanda está dirigida a Sean Combs y a unos representantes artísticos, quienes son señalados de no cuidar del joven en ese momento.

Por su parte, el rapero Juda Engelmayer, rechazó los cargos en declaraciones recogidas por TMZ y el Daily Mail.

“Las acusaciones de este supuesto actor infantil anónimo son falsas y ridículas. Es otro detractor más en una larga lista de personas que intentan sumarse al reparto del dinero, alentadas por abogados de lesiones personales”

Actualmente, Sean 'Diddy' Combs cumple una condena de 50 meses en prisión, luego de declararse inocente de los cargos de crimen organizado, tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coacción, y transporte con fines de prostitución.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal