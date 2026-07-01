Majo Aguilar revela que predijo el triunfo de México ante Ecuador

Desde el arranque del Mundial 2026, muchos famosos han demostrado su gran pasión por el futbol y su apoyo a la Selección Mexicana, la cual ha tenido una actuación soñada hasta el momento con cuatro victorias. Una de las cantantes que más ha estado presente es Majo Aguilar.

El día de ayer, martes 30 de junio, se llevó a cabo el juego entre la Selección Mexicana y Ecuador, donde el conjunto mexicano logró su pase a la ronda de octavos de final de la justa mundialista.

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¿Majo Aguilar predijo la victoria de México?

La cantante aseguró que había hecho una predicción sobre el marcador, mientras que publicaba fotos de su celebración desde las tribunas del Estadio Ciudad de México. Utilizando una playera de color verde con la palabra México, la joven disfrutó del juego desde uno de los palcos del inmueble.

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“Les prometo que canté el 2-0 y se cumplió. ¡México, te amo!”.

Además de la cantante, otros famosos se hicieron presentes en la victoria de la Selección Mexicana, entre ellas su prima Ángela Aguilar, Christian Nodal y por supuesto, Pepe Aguilar, también se contó con la presencia de Belinda y Miguel Bosé.

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