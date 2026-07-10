Emma Coronel y Pavel de Los Alegres del Barranco reviven cómo eran las celebraciones de 'El Chapo'

Emma Coronel Aispuro de nueva cuenta se encuentra en el centro de la polémica, pues la creadora de contenido realizó un en vivo en redes sociales, en donde compartió algunos detalles que sorprendieron a los usuarios.

En esta ocasión, la mujer decidió dar algunos detalles de las fiestas que vivió junto a su esposo, el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien se encuentra preso en Estados Unidos.

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Emma Coronel recuerda las fiestas que hacía “El Chapo”

Además, durante esta transmisión estuvo acompañada por el acordeonista José Pavel Moreno Serano, quien forma parte del grupo musical conocido como Los Alegres del Barranco.

“¿Se acuerda de mi canción favorita o no?”, fue la pregunta que hizo la modelo, pero el músico de inmediato respondió que sí, incluso mencionó que tenía en su memoria dos temas.

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Pero eso no fue todo, pues Emma Coronel tuvo varios recuerdos que casi la llevan a las lágrimas, por lo que terminó cantando el tema “Celos del viento”, aunque no reveló los recuerdos que se le venían a la mente.

Emma Coronel llegó al altar de la mano del narcotraficante cuando apenas tenía 18 años, durante su matrimonio, tuvieron dos niñas, las gemelas Mariana Joaquina y Emali Guadalupe, las cuales ya tienen 14 años de edad.

Por su parte, Los Alegres del Barranco, es una agrupación conocida por sus corridos a diferentes narcotraficantes, pero que en el pasado estuvieron en las fiestas que llegaba a hacer “El Chapo”.

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