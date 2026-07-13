¿De qué murió Sam Neill? Esto se sabe del fallecimiento del actor de Jurassic Park

El actor Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, falleció este lunes 13 de julio a los 78 años en Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el deceso ocurrió de manera "repentina e inesperada".

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, los familiares señalaron que Sam Neill estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos. Además, precisaron que el actor no padecía cáncer y agradecieron la atención brindada por el personal del Hospital Privado St. Vincent.

La familia también solicitó respeto por su privacidad mientras enfrenta este momento de duelo. Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, por lo que no existe información oficial sobre el motivo de su muerte.

La noticia provocó múltiples reacciones en el mundo del entretenimiento. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, lamentó el fallecimiento del actor y destacó que Sam Neill ocupó un lugar especial en el corazón del público gracias a su talento, sentido del humor y la dignidad con la que afrontó los momentos difíciles de su vida.

Con una trayectoria de más de 50 años y cerca de 150 producciones entre cine y televisión, Neill construyó una de las carreras más sólidas de la industria. Aunque alcanzó fama internacional como el doctor Alan Grant en Jurassic Park, también participó en películas como The Hunt for Red October, The Piano, Dead Calm, The Horse Whisperer, Bicentennial Man y The Commuter.

En televisión también dejó actuaciones destacadas en series como Peaky Blinders, donde interpretó al inspector Chester Campbell, además de The Tudors, Merlin y la miniserie Reilly, Ace of Spies, trabajo que le valió nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro

Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, Sam Neill creció en Nueva Zelanda, donde estudió Literatura Inglesa antes de iniciar una carrera artística que lo convirtió en uno de los actores más queridos de su generación. Su legado permanecerá en la historia del cine gracias a personajes que marcaron a millones de espectadores en todo el mundo.