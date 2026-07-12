Revelan al sexto integrante de La Casa de los Famosos México 4.

La Casa de los Famosos México ha vuelto a generar emoción entre su público al dar a conocer al sexto integrante de la cuarta temporada del reality show. La noticia fue dada por medio de las redes sociales del programa, y el anuncio del nuevo participante provocó sorpresa entre el público.

La nueva integrante ha destacado por una carrera actoral dando papeles a villanas en diversas telenovelas, esto le ha permitido darse a conocer a gran parte del público y sobre todo, generar un gran revuelo entre los seguidores del show al darse a conocer su nombre como la sexta integrante.

Noticia Destacada Aldo Rendón revela el consejo que recibió de Yolanda Andrade antes de entrar a LCDLF México

¿Quién es el sexto integrante de La Casa de los Famosos México?

La nueva integrante del reality show es Cynthia Klitbo, la confirmación de la icónica villana de las telenovelas mexicanas se dio a conocer formalmente este domingo 12 de julio, cumpliendo con las sospechas y pistas que los seguidores del programa venían analizando en redes sociales.

A sus 59 años y con una trayectoria que arrancó en la década de los 80, Klitbo se suma al polémico encierro con la disposición de mostrar una faceta más personal y alejada de los personajes antagónicos. Su ingreso a La Casa de los Famosos México provocó euforia entre sus seguidores,

¿Quiénes son los participantes del show?

Con el destape de Klitbo, la lista oficial de celebridades confirmadas para esta cuarta edición de La Casa de los Famosos México sigue tomando forma. Hasta este momento, los seis habitantes que ya han sido confirmados son: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal