Fiscalía de EU pide cadena perpetua para ‘El Mayo’ Zambada y busca decomisarle 15 mil millones de dólares

La Fiscalía federal de Estados Unidos solicitó formalmente a un juez de Nueva York que condene a cadena perpetua al narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, además de ordenar el decomiso de 15 mil millones de dólares, como parte del proceso judicial que enfrenta el histórico líder del Cártel de Sinaloa.

La petición fue presentada mediante una moción dirigida al juez Brian M. Cogan, quien tiene a su cargo el caso.

En el documento, los fiscales sostienen que tanto la pena de prisión como la confiscación de bienes forman parte del acuerdo derivado de la declaración de culpabilidad realizada por el capo mexicano.

Zambada, considerado durante décadas uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa, conocerá su sentencia el próximo 20 de julio, fecha en la que concluirá uno de los procesos judiciales más relevantes contra un líder del narcotráfico mexicano en Estados Unidos.

Fiscalía de EE.UU. busca decomisar 15 mil millones de dólares a "El Mayo"

Además de la prisión de por vida, el Departamento de Justicia pretende que el tribunal ordene la confiscación de 15 mil millones de dólares, monto que las autoridades estadounidenses vinculan con las actividades ilícitas atribuidas al narcotraficante.

De acuerdo con la moción presentada ante la Corte Federal de Nueva York, el decomiso fue contemplado dentro del acuerdo alcanzado tras la declaración de culpabilidad de Zambada.

Este tipo de medidas busca recuperar activos relacionados con delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, además de impedir que los recursos permanezcan bajo control de las organizaciones criminales.

¿Cuándo será sentenciado Ismael "El Mayo" Zambada?

Ismael Zambada, de 76 años, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada ante la justicia estadounidense.

La audiencia para dictar sentencia quedó programada para el 20 de julio, cuando el juez Brian Cogan determinará la pena definitiva.

El proceso representa el desenlace judicial de uno de los líderes criminales que durante décadas logró mantenerse prófugo y consolidó una de las organizaciones de tráfico de drogas con mayor presencia internacional.

Un proceso que marcará el futuro del caso del Cártel de Sinaloa

La decisión que adopte el tribunal también tendrá implicaciones para otros procesos relacionados con integrantes del Cártel de Sinaloa que permanecen bajo investigación o enfrentan cargos en Estados Unidos.

El juez Brian Cogan ha encabezado previamente otros casos de alto perfil vinculados con el narcotráfico mexicano, entre ellos el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La resolución prevista para el próximo 20 de julio definirá no sólo la condena de Ismael "El Mayo" Zambada, sino también el monto definitivo de los bienes que podrían quedar bajo control del gobierno estadounidense como parte del decomiso solicitado por la Fiscalía.

IO