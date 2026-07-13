¿Quiénes aprender a bailar jarana? Abrirán taller en el Centro de Mérida; conoce las fechas y requisitos

La Secretaría de las Juventudes (Sejuvey) abrió la convocatoria para una nueva edición del Taller de Jarana para Juventudes y Diversidades, una iniciativa gratuita dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años, así como a personas de la población LGBTI+, con el objetivo de promover la preservación de las tradiciones yucatecas desde una perspectiva incluyente.

El curso se llevará a cabo del 21 de julio al 10 de diciembre de 2026, con sesiones los martes y jueves de 18:30 a 20:00 horas, en las instalaciones de la Sejuvey, ubicadas en la calle 64 número 460, entre 53 y 55, en el Centro de Mérida.

Bajo el lema "Tradición con orgullo, ritmo con libertad", esta edición busca que más juventudes conozcan y practiquen la jarana, una de las expresiones culturales más representativas de Yucatán, presente desde hace generaciones en vaquerías, fiestas populares y celebraciones tradicionales.

La dependencia destacó que conservar el patrimonio cultural también significa generar espacios accesibles donde las nuevas generaciones puedan aprender, practicar y transmitir estas expresiones desde una visión comunitaria, participativa e incluyente.

Además de enseñar la técnica y ejecución de la jarana, el taller fomenta valores como el respeto por las tradiciones, el trabajo en equipo, la convivencia y el sentido de pertenencia.

En la edición anterior participaron más de 30 personas, quienes encontraron en este espacio una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, fortalecer lazos con otras juventudes y reconectarse con una tradición que forma parte de la identidad cultural de Yucatán.

¿Cómo inscribirse al Taller de Jarana de Sejuvey?

Las personas interesadas podrán solicitar información e iniciar su registro comunicándose al 99 99 06 61 54 o a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de las Juventudes, donde se darán a conocer los requisitos y el proceso de inscripción.

Con esta iniciativa, la Sejuvey busca impulsar la participación de las juventudes en actividades culturales que preserven las tradiciones y fortalezcan la inclusión y la diversidad en Yucatán.