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Christian Nodal y Ángela Aguilar van juntos al partido México vs Ecuador

La polémica pareja estuvo en las tribunas del estadio para apoyar a la Selección Mexicana.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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Christian Nodal y Ángela Aguilar van juntos al partido México vs Ecuador
Christian Nodal y Ángela Aguilar van juntos al partido México vs Ecuador / Instagram:lajosa

En los diferentes partidos de la Selección Mexicana en el Mundial, han sido varios los famosos que han compartido su felicidad y han sido captados en el Estadio Ciudad de México. Este duelo ante Ecuador, no fue la excepción.

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En esta ocasión, dentro de los asistentes en el estadio, estuvieron Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes aparecieron en las historias de Instagram de María José, quien también estuvo en la victoria de la Selección Mexicana.

¿Quiénes estuvieron junto a Nodal y Ángela Aguilar?

En la imagen que compartió la cantante, también se alcanza a ver a Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez, junto con la polémica pareja de cantantes, quienes disfrutaron del triunfo de la Selección Mexicana.

Los famosos estuvieron en el estadio, después de cumplir con sus compromisos laborales en Colombia, tomando un momento de descanso para vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA.

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