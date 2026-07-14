¿Cuál fue la razón del policía vial en León, Guanajuato para lanzarse de un puente? Este es su mensaje póstumo

El fallecimiento de un oficial de la Policía Vial de León, Guanajuato, ha generado gran revuelo a nivel nacional. El elemento se arrojó desde la parte alta del Distribuidor Vial Juan Pablo II, provocando su deceso ante la mirada de los ciudadanos que captaron en video el terrible momento.

Fue horas después que se volvió viral en redes sociales el mensaje en donde el oficial reveló las razones que lo llevaron a arrojarse al vacío. Su clip ha ganado notoriedad por debido a que el elemento habló de problemas de salud mental que pasan desapercibidos en la sociedad.

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¿Por qué el policía vial de León se lanzó desde un puente?

De acuerdo con el clip compartido en redes sociales, el oficial, identificado de manera preliminar como Orlando, decidió quitarse la vida debido a un cuadro severo de depresión silenciosa. El elemento vial se grabó y publicó dicho mensaje póstumo en formato de video a través de sus historias de redes sociales.

En este video, Orlando compartió un fuerte y doloroso testimonio sobre la batalla interna que enfrentaba y que lo llevó a saltar del puente mientras se encontraba en servicio. "Me terminó consumiendo (la depresión) y opté por tomar las peores decisiones, pero ya estoy tranquilo, ya estoy descansando” dijo el oficial en su clip.

En León, Guanajuato (México), el policía municipal Orlando Maciel, elemento activo de la Policía Municipal de León que trasladaba una unidad policial a reparar, se detuvo en el distribuidor vial Juan Pablo II, subió a los barrotes del puente y, pese a que varios compañeros… pic.twitter.com/Rm8RXy88j8 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 14, 2026

Asimismo, aprovechó sus últimos momentos para enviar un mensaje de concientización a sus familiares, amigos y conocidos hablando de la importancia del cuidado psicológico. “Les quiero dar un consejo: siempre tomen como primordial su salud mental, que no dejen que jueguen con sus emociones, que no dependan de ellos" comentó Orlando.

Para finalizar, el oficial solicitó a sus seres queridos que se quedarán con “los buenos recuerdos”, señalando que todo estaba bien. Estas palabras han generado gran revuelo en redes sociales, espacio en donde usuarios reaccionaron hablando sobre la depresión y lamentado la decisión del oficial.

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