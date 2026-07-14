Cruz Azul jugará en Querétaro por el mal estado de la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes

La Liga MX anunció un cambio de sede para el partido de Cruz Azul correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026. El encuentro se disputará en Querétaro, luego de que se determinara que el terreno de juego del Estadio Ciudad de los Deportes no reúne las condiciones necesarias para albergar un compromiso oficial.

La decisión fue tomada con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los involucrados en el encuentro.

La Liga MX explica el cambio de sede

A través de un comunicado, la Liga MX informó que el estado del césped representa un riesgo para la integridad física de los futbolistas y del cuerpo arbitral, por lo que optó por trasladar el compromiso a otra sede.

El organismo señaló que la medida responde a criterios de seguridad y busca evitar cualquier incidente derivado de las condiciones del terreno de juego.

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/BDXMX1ATEp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026

Con este cambio, Cruz Azul disputará su compromiso de la segunda fecha del Apertura 2026 en la ciudad de Querétaro, mientras continúan los trabajos para mejorar la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Hasta el momento, la Liga MX no ha informado cuándo el inmueble volverá a estar disponible para recibir partidos oficiales.