Mamá de Gala Montes rompe el silencio y sale en apoyo de Pedro Sola, tras sus polémicas declaraciones

Hace unos cuantos días, Pedro Sola acaparó la atención del público, pues durante una transmisión del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, hizo unos comentarios referentes a los perritos, afirmando que le gustaría ‘envenenarlos’.

Ante estas fuertes palabras, fueron varios los usuarios en redes sociales quienes no dejaron pasar estos comentarios desapercibidos y no dudaron en arremeter en contra del conductor, aunque al día siguiente ofreció una disculpa.

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Mamá de Gala Montes defiende a Pedro Sola

Sin embargo, la polémica y los ataques en contra del conductor han seguido. Por ese motivo, Crista Montes, madre de Gala Montes, salió a pedir respeto para el conductor. También, la señora no dudó en calificar de “intolerantes” a las personas que lanzan críticas y añadió que solo buscan "colgarse" de lo que enfrenta Pedro Sola.

Recordemos que, Crista Montes siempre se ha pronunciado a favor de los animales, pues en varias ocasiones ha solicitado apoyo económico o por medio de donaciones para ayudar a los lomitos que no tienen un hogar.

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Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la señora compartió un video en donde cuestiona la actitud de las personas que atacan a Pedro Sola, afirmando que ya es una persona mayor y que su salud podría verse afectada.

“Lo único que noto es a la gente que se quiere colgar de la ocasión. Para mi punto de vista la sociedad es un poco intolerante, crucifican a cualquiera y aprovechan y todos se le van encima, no saben la cantidad del daño que pueden hacer (…) No digo que no haya tenido un error en decir eso, estoy de acuerdo que no le gusten los animales, se respeta. Mientras no los trates mal no hay problema”

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