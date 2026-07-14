Motocicleta de alta gama termina partida en dos tras aparatoso accidente en la colonia Tila; automovilista intentó huir

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este martes en calles de la colonia Tila dejó como saldo a un motociclista gravemente lesionado, una motocicleta de alta gama completamente destruida y un automovilista asegurado por las autoridades luego de que presuntamente intentara darse a la fuga tras el impacto.

El percance ocurrió sobre la calle 35, entre las calles 44 y 42, cuando un joven conocido como “El Jarocho” circulaba con dirección hacia las oficinas de Estafeta a bordo de una motocicleta Morini de alta gama, color rojo con negro y con placas de circulación del estado de Campeche.

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De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de un automóvil Kia, color blanco, con placas URJ-927-N del estado de Quintana Roo, intentó incorporarse o cruzar la vialidad sin respetar la preferencia de paso, cortándole la circulación al motociclista, quien ya no logró detener su marcha e impactó violentamente contra las puertas laterales del lado derecho del automóvil.

La fuerza del choque fue tal que el conductor de la motocicleta salió proyectado contra el pavimento, sufriendo severas lesiones en diversas extremidades, mientras que la unidad de dos ruedas quedó literalmente partida en dos, convirtiéndose en pérdida total.

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Tras el accidente, el conductor del Kia presuntamente abandonó el lugar con la intención de evadir su responsabilidad; sin embargo, fue localizado y asegurado por elementos policiacos varias cuadras adelante, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al motociclista, quien debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado de urgencia a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

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Este nuevo percance llama la atención debido a que, hace apenas unas semanas, el mismo motociclista había protagonizado otro fuerte accidente en la colonia Salitral, cuando perdió el control de la misma motocicleta y se estrelló contra un camellón central y un poste de alumbrado público, sufriendo lesiones de consideración en el cráneo y el rostro que ameritaron su hospitalización.

En aquella ocasión la motocicleta logró ser reparada; sin embargo, en este nuevo accidente la unidad quedó completamente destrozada al partirse en dos, por lo que fue declarada inservible.

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Finalmente, personal de Tránsito y Vialidad realizó el peritaje correspondiente, mientras ambas unidades fueron remolcadas al corralón municipal como parte de las investigaciones que determinarán la responsabilidad legal de los involucrados.

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