El mundo de la actuación se encuentra de luto, pues se dio a conocer que la actriz Elsa Aguirre perdió la vida, la famosa fue uno de los referentes en la Época de Oro del Cine Mexicano.

Su fallecimiento fue confirmado por medio de un comunicado en redes sociales, el cual fue publicado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), revelando que Elsa Aguirre perdió la vida, el miércoles 15 de julio de 2026.

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Así fue la carrera de Elsa Aguirre

Su vida siempre perteneció al mundo del espectáculo, pero se lanzó a la fama cuando ganó el concurso de belleza organizado por la productora CLASA Films Mundiales, el cual tenía el objetivo de buscar nuevos talentos para la pantalla grande, donde hizo su primera aparición a mediados de los años cuarenta.

Su forma de desenvolverse en la pantalla ocasionó que la intérprete se ganara el reconocimiento y cariño de los fans, lo que le ayudó a tener papeles estelares, participando en proyectos como: "Ojos de juventud", "La mujer que yo amé", "Lluvia roja", "Acapulco", "Cuidado con el amor", "Pancho Villa y la Valentina" y "La muerte de un gallero”.

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Esta fue la última aparición de Elsa Aguirre en la televisión

Tras su paso en la pantalla grande, en los años ochenta llegó a las telenovelas, donde tuvo su última aparición en la televisión con el proyecto “Belinda”, el cual se estrenó en 2004.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre.



Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. pic.twitter.com/dhx9LOgHl1 — Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) July 15, 2026

Ya alejada de los foros de grabación, la actriz se estableció en Morelos, donde se dedicaba a la meditación, yoga y actividades relacionadas con el crecimiento espiritual.

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