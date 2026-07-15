¿Desinterés? Cobra vidas desabasto en el Hospital de Oncología de Campeche

Al menos 10 pacientes menores de edad con cáncer han perdido la vida en poco más de un año y medio, desde que se presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de ley para crear en Campeche un fondo destinado a la atención de menores con cáncer. Hasta la fecha, no existe interés de las bancadas parlamentarias por convertirla en ley, pese a que todas la respaldaron el día de su presentación.

El presidente de la Asociación “500 Padrinos”, Alfredo Gómez Rueda, denunció que el desabasto de medicamentos en el Centro Estatal de Oncología (CEO) pone en riesgo la vida de 85 menores que actualmente reciben quimioterapias y tratamientos especializados.

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Aunque en las últimas horas comenzaron a llegar algunos fármacos, advirtió que la solución no puede depender de la presión social, sino de un abasto permanente que garantice la continuidad de las terapias.

La Fundación “500 Padrinos” brinda acompañamiento a 115 menores con tratamiento activo y mantiene apoyo a otros pacientes en vigilancia médica, quienes requieren vitaminas, prótesis, atención emocional y alimentación adecuada. En total, atienden entre 200 y 220 niños y adolescentes de Campeche, además de algunos provenientes de Chiapas y Tabasco.

El grupo en mayor riesgo es el de 85 menores que reciben quimioterapias continuas. “La importancia de que un niño tenga su tratamiento en tiempo y forma significa vida. Si hace falta un medicamento, significa falta de esperanza y oportunidad para sobrevivir”, expresó Gómez Rueda.

El activista advirtió que suspender o retrasar las quimioterapias puede significar la muerte de los pacientes, o que el cáncer reaparezca con mayor agresividad, reduciendo las posibilidades de supervivencia.

Los directivos de la fundación propusieron que el Gobierno del Estado asuma los gastos funerarios cuando un menor fallezca a causa del cáncer, para evitar que las familias enfrenten una doble tragedia: la pérdida de un hijo y la carga económica.