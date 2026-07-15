Muere Elsa Aguirre: quién fue la diva del Cine de Oro mexicano y cuál fue su legado

Elsa Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en la ciudad de Chihuahua. Hija de Emma Juárez y del militar Jesús Aguirre Castillo, pasó parte de su infancia en su estado natal antes de mudarse con su familia a la Ciudad de México, donde comenzaría el camino que la convertiría en una de las grandes figuras del espectáculo nacional.

Su llegada al medio artístico ocurrió de manera inesperada, luego de aceptar la invitación de una de sus tías para participar en un concurso de belleza organizado por Clasa Films en 1945, experiencia que abrió las puertas de la industria cinematográfica.

Los primeros pasos de Elsa Aguirre en el cine

Junto con su hermana Alma Rosa Aguirre, debutó en la pantalla grande siendo apenas una adolescente. Sus primeras participaciones fueron en las películas "El sexo fuerte" y "El pasajero diez mil", iniciando así una carrera que rápidamente tomó impulso.

Con el paso de los años, Elsa Aguirre se consolidó como una de las protagonistas de la Época de Oro del cine mexicano, participando en producciones como "Lluvia roja", "Una mujer decente", "La estatua de carne" y "Cuatro noches contigo", entre muchas otras.

Un retiro prematuro y su regreso a la actuación

Cuando tenía 29 años, la actriz decidió retirarse temporalmente del medio artístico para contraer matrimonio con Armando Rodríguez Morado. Sin embargo, la relación terminó poco tiempo después y, en 1962, regresó a la actuación.

Su retorno incluyó su debut en la televisión con la telenovela "Las momias de Guanajuato", iniciando una nueva etapa profesional que le permitió mantenerse vigente en la pantalla chica.

Una trayectoria reconocida por la industria

Gracias a su aportación al cine y la televisión, Elsa Aguirre recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Ariel de Oro y las Lunas del Auditorio, distinciones que celebraron su legado artístico y su influencia en la cultura mexicana.

Su última participación como actriz fue en la telenovela "Lo que es el amor" (2001-2002), donde interpretó a Abril Castellanos cuando tenía 71 años.

Una vida dedicada también al crecimiento personal

Tras alejarse de los foros, Elsa Aguirre enfocó gran parte de su tiempo en actividades relacionadas con el bienestar personal. La actriz encontró en la meditación, el yoga y el estudio del budismo una forma de mantener un estilo de vida equilibrado, etapa que acompañó el cierre de una de las carreras más importantes del cine mexicano.