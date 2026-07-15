Detienen a motociclista tras ser sorprendido en una unidad con reporte de robo en Escárcega

Un hombre fue asegurado por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en la colonia 10 de Mayo, en el municipio de Escárcega, luego de ser detectado mientras circulaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo.

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De acuerdo con la información oficial, la intervención se realizó como parte de las acciones de vigilancia y la estrategia de seguridad implementada en el municipio. Tras confirmar la situación de la unidad, los agentes procedieron al aseguramiento tanto del conductor como de la motocicleta.

El sujeto y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que continuará con las investigaciones para esclarecer el origen de la motocicleta y determinar la situación jurídica del detenido.