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Felipe Carrillo Puerto se queda sin servicio de energía eléctrica durante varias horas

Luego de las 14:00 horas se registraron parpadeos en el servicio de energía eléctrica, y más tarde se quedó toda la ciudad sin luz, pero se desconocen las causas.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

15 de jul de 2026

1 min

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Los semáforos se vieron afectados por la falta de suministro.
Los semáforos se vieron afectados por la falta de suministro. / Foto: Por Esto!

Tras una pertinaz lluvia, se registró un mega apagón en la ciudad, que ya llevaba varias horas sin servicio de energía eléctrica y fallas en la señal de la telefonía móvil que ha dejado incomunicado a los ciudadanos.

Luego de las 14:00 horas se registraron parpadeos en el servicio de energía eléctrica, y más tarde se quedó toda la ciudad sin el servicio de energía eléctrica, dejando sin operar los semáforos de la ciudad y afectando a más 37 mil personas que radican en las 15 colonias de la cabecera municipal.

Los manifestantes bloquearon la carretera federal 295 durante varias horas para exigir el restablecimiento del servicio de energía

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Hasta el momento se desconoce el origen de la falla en el suministro de energía eléctrica. Lo que sí es cierto es que toda la ciudad se encuentra sin este servicio, lo que ha generado molestia entre los usuarios, así como propietarios y encargados de negocios que brindan servicio a la localidad.

De igual manera, se han paralizado las actividades de los cinco pozos para extraer agua para la distribución en las diferentes colonias populares, tal como lo confirmó el responsable de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado (CAPA), Víctor Angulo Canto.

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