Aseguran en Campeche un auto con placas de Yucatán ligado a una investigación por abuso de confianza

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) aseguraron un automóvil Mazda gris, con placas del estado de Yucatán, en las inmediaciones del Fuerte de San Miguel, en la ciudad de Campeche, al estar relacionado con una investigación por el presunto delito de abuso de confianza.

Noticia Destacada Detienen a motociclista tras ser sorprendido en una unidad con reporte de robo en Escárcega

La localización de la unidad se realizó en cumplimiento de una solicitud emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de las diligencias para dar seguimiento al caso. Tras identificar el vehículo, los agentes procedieron a su aseguramiento.

El automóvil fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que deriven de la carpeta de investigación.

JGH