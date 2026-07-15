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Aseguran en Campeche un auto con placas de Yucatán ligado a una investigación por abuso de confianza

La SPSC aseguró cerca del Fuerte de San Miguel un Mazda con placas de Yucatán relacionado con una investigación por presunto abuso de confianza. La Fiscalía continúa el caso.

Por Redacción Por Esto!

15 de jul de 2026

1 min

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Un vehículo fue asegurado en las inmediaciones del Fuerte de San Miguel.
Un vehículo fue asegurado en las inmediaciones del Fuerte de San Miguel. / Especial

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) aseguraron un automóvil Mazda gris, con placas del estado de Yucatán, en las inmediaciones del Fuerte de San Miguel, en la ciudad de Campeche, al estar relacionado con una investigación por el presunto delito de abuso de confianza.

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La localización de la unidad se realizó en cumplimiento de una solicitud emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de las diligencias para dar seguimiento al caso. Tras identificar el vehículo, los agentes procedieron a su aseguramiento.

El automóvil fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que deriven de la carpeta de investigación.

JGH

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