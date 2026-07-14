Inglaterra vs. Argentina: por qué el duelo revive el recuerdo de la Guerra de las Malvinas

Cada vez que Inglaterra y Argentina se enfrentan en una Copa del Mundo, el partido adquiere un significado que va mucho más allá del futbol. La semifinal del Mundial 2026 vuelve a poner frente a frente a dos selecciones cuya rivalidad está marcada por el recuerdo de la Guerra de las Malvinas, un conflicto que dejó una profunda huella en ambas naciones.

Aunque han pasado más de cuatro décadas desde la guerra, cada encuentro entre argentinos e ingleses despierta referencias históricas que siguen presentes tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Qué fue la Guerra de las Malvinas?

La Guerra de las Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982, cuando fuerzas argentinas desembarcaron en el archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, conocido por el Reino Unido como Falkland Islands. En ese momento, Argentina era gobernada por la dictadura militar encabezada por Leopoldo Galtieri, que buscaba fortalecer su respaldo interno en medio de una crisis económica y social.

La respuesta británica llegó poco después. El gobierno de la entonces primera ministra Margaret Thatcher envió una fuerza naval para recuperar el control de las islas, dando inicio a un enfrentamiento que se prolongó durante 74 días.

Un conflicto que dejó cientos de víctimas

La guerra concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina. El conflicto dejó un saldo de 649 militares argentinos, 255 militares británicos y tres civiles isleños fallecidos.

Además de las pérdidas humanas, la derrota aceleró el fin de la dictadura militar en Argentina, mientras que en el Reino Unido fortaleció políticamente al gobierno de Margaret Thatcher. Desde entonces, Argentina mantiene su reclamación de soberanía sobre las islas por la vía diplomática.

México 1986 convirtió la rivalidad en un símbolo

El episodio que consolidó el peso histórico de este enfrentamiento ocurrió en los Cuartos de Final del Mundial de México 1986. Apenas cuatro años después de la guerra, Diego Armando Maradona lideró la victoria argentina con dos de los goles más recordados de la historia: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Con el paso del tiempo, Maradona reconoció que aquel partido tenía un significado especial para el plantel argentino, ya que muchos lo vivieron como una forma simbólica de rendir homenaje a quienes participaron en el conflicto de las Malvinas.

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

La historia entre ambas selecciones en la Copa del Mundo ha dejado encuentros memorables y muy equilibrados. Estos han sido sus enfrentamientos mundialistas:

Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina (Primera Fase).

Inglaterra 3-1 Argentina (Primera Fase). Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina (Cuartos de Final). Inglaterra fue campeón.

Inglaterra 1-0 Argentina (Cuartos de Final). Inglaterra fue campeón. México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra (Cuartos de Final). Argentina fue campeón.

Argentina 2-1 Inglaterra (Cuartos de Final). Argentina fue campeón. Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina avanzó 4-3 en penales en Octavos de Final).

Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina avanzó 4-3 en penales en Octavos de Final). Corea-Japón 2022: Inglaterra 1-0 Argentina (Primera Fase).

Con este nuevo enfrentamiento en el Mundial 2026, la rivalidad suma un capítulo más a una historia en la que el futbol y la memoria histórica continúan entrelazándose.