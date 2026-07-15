Particulares intentan cercar el acceso a la playa 72 en la Colosio de Playa del Carmen

Un grupo de trabajadores empezaron a colocar postes sobre la Quinta Avenida cerrando el acceso a la Playa 72 de esta ciudad de Playa del Carmen.

El activista Cristóbal Carreón dijo desconocer quienes están cerrando el acceso a la Playa, y que unos vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta que se dieron cuenta tiraron la cerca.

Lamentó que particulares estén cerrando el acceso hacia las playas, el libre paso a las playas es un derecho que está plasmado en ley de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

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“No vamos a permitir que se apoderen o prohíben el paso de la gente hacia las playas, de por sí no hay acceso sobre la Quinta Avenida de la colonia Luis Donaldo Colosio y estamos exigiendo que se abran más accesos para disfrutar de las playas”, comentó.

El activista llamó a la población a realizar una manifestación para evitar que particulares restringen el acceso a las playas sobre la franja costera de la Colosio.

En el lugar de los hechos se presentaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar enfrentamientos entre trabajadores que colocaron la cerca y vecinos que la tiraron.