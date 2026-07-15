Francia vs. Inglaterra: fecha, horario y sede del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 está a punto de bajar el telón. Después de más de un centenar de encuentros disputados, solo quedan dos partidos por celebrarse y uno de ellos reunirá a dos potencias del futbol internacional. Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer lugar del torneo en un duelo que promete intensidad pese a quedarse a un paso de la Final.

Ambas selecciones buscarán cerrar su participación con una victoria que les permita despedirse del certamen en el podio.

Francia q2uiere recuperarse tras caer ante España

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega a este compromiso luego de ser superado por España en las semifinales. Los franceses tuvieron dificultades para generar peligro y fueron dominados por el equipo ibérico, quedándose sin la posibilidad de disputar su tercera Final mundialista de manera consecutiva.

Ahora, los galos intentarán dejar atrás ese tropiezo y concluir el campeonato con un triunfo.

Por su parte, Inglaterra estuvo cerca de instalarse en la Final, pero terminó cayendo ante Argentina después de perder el control del partido. Tras tomar la delantera, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel cedió la iniciativa y permitió la reacción de la Albiceleste, que remontó para asegurar su boleto al duelo por el título.

Los ingleses buscarán reencontrarse con la victoria para cerrar de forma positiva su participación en el torneo.

¿Cuándo y dónde se juega el partido por el tercer lugar?

El encuentro entre Francia e Inglaterra se disputará el próximo sábado 18 de julio en el Estadio Miami, inmueble ubicado en Florida que también fue sede de varios partidos durante la Copa del Mundo.

Horario del partido

Centro de México: 15:00 horas

15:00 horas Campeche: 16:00 horas

16:00 horas Mérida: 16:00 horas

16:00 horas Quintana Roo: 17:00 horas

Con dos plantillas repletas de figuras internacionales, el partido por el tercer lugar ofrece un atractivo adicional para los aficionados, ya que enfrentará a dos selecciones que llegaron como candidatas al título y que ahora buscarán despedirse del Mundial 2026 con una victoria.