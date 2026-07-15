Maryfer Centeno asegura que Marianne Gonzaga es buscada por la Interpol.

Una nueva polémica ha sacudido el mundo del espectáculo después de que la reconocida grafóloga, Maryfer Centeno, asegurará que la influencer Marianne Gonzaga es buscada por la Interpol. Las declaraciones de la también creadora de contenido han desatado revuelo en redes sociales entre los usuarios.

De acuerdo con lo señalado por la reconocida grafóloga, Gonzaga contaría con una ficha de búsqueda en más de 190 países. Estos comentarios fueron hechos por Centeno durante un clip compartido en sus redes, mismos que generaron sorpresa entre los seguidores de Marianne y que rápidamente contestó a las acusaciones.

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¿Marianne Gonzaga es buscada por la Interpol?

Fue por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram que Maryfer Centeno afirmó categóricamente que Marianne Gonzaga enfrenta serios problemas con la justicia relacionados con el proceso legal de la custodia de su hija, Emma. De acuerdo con la analista, más de 190 países estarían buscando a Gonzaga.

"Marianne Gonzaga tiene una ficha de Interpol. Más de ciento noventa países la están buscando. ¿Por qué? Porque hay pruebas suficientes que pueden determinar que no parece ser apta para cuidar a la pequeña Emma" dijo la grafóloga durante su clip compartido en redes.

Centeno también señaló que Marianne no asistió a una audiencia clave en el caso de guardia y custodia llevado con el padre de la menor, José Said, lo que presuntamente habría desencadenado en problemas legales. Además del supuesto reporte de la Interpol, Maryfer aseguró que hay alertas de búsqueda locales y del juzgado en torno al caso.

Marianne Gonzaga responde a los señalamientos de Maryfer

A través de su cuenta de Instagram, Marianne Gonzaga desmintió de forma rotunda las acusaciones, asegurando que son falsas. Con la finalidad de probar su punto; la influencer subió capturas de pantalla de la base de datos pública de la Interpol, demostrando que su nombre no figura en ningún listado de búsqueda.

Hasta la fecha de la redacción de esta nota, no existe un registro visible de Marianne Gonzaga en el portal público de personas buscadas por la Interpol. Por el momento, la disputa legal entre las dos figuras públicas se mantiene en un punto álgido.

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