Marianne Gonzaga publicó el dictamen psicológico que confirma que sí puede ser madre

El día de ayer, Marianne Gonzaga decidió continuar con uno de los temas más polémicos que ha pasado en su vida. Recordemos que desde hace un tiempo, ella y su ex pareja, José Said, se encuentran en una fuerte disputa legal por el cuidado de su hija.

Una de las situaciones más fuertes fue un episodio que la joven tuvo, donde Marianne Gonzaga atacó a Valentina Gilabert con un arma punzó cortante.

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Este hecho ha generado muchos comentarios y señalamientos en contra de Marianne Gonzaga, pues aunque ya pasó por un proceso legal para pagar por sus actos, algunos usuarios en redes sociales siguen dudando de su capacidad para cuidar a su hija.

Marianne Gonzaga muestras las pruebas de que puede cuidar a su hija

Ante esta situación, Marianne Gonzaga decidió hablar sobre esta situación y compartió un dictamen psicológico forense, donde le dicen que es una persona apta para poder cuidar de su hija.

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"No se identifican indicadores de psicopatología incapacitante, alteraciones graves del estado mental o rasgos disfuncionales que interfieran significativamente con el adecuado ejercicio de sus funciones maternas"

Marianne Gonzaga no dudó en compartir un mensaje y defendió su derecho a la maternidad, asegurando que por mucho tiempo se ha mantenido en silencio.

"Durante mucho tiempo se ha repetido públicamente que 'no soy apta para ser mamá'. Se ha intentado convencer a miles de personas de que soy una mala madre, de que represento un peligro para mi propia hija... Hoy ya no quiero responder con discusiones, rumores o descalificaciones. Prefiero responder con un dictamen psicológico forense realizado dentro de un proceso judicial"

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