Cuba restablece la electricidad tras su tercer apagón nacional en una semana; persisten cortes prolongados

Cuba restableció por completo su Sistema Electroenergético Nacional (SEN) este miércoles 15 de julio, después del apagón general que dejó sin electricidad a la isla desde el martes.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que la red nacional quedó reconectada a las 07:00 horas. El servicio comenzó a recuperarse desde la noche anterior mediante la formación de pequeños sistemas eléctricos y la incorporación gradual de las plantas generadoras.

El colapso fue el tercero registrado en poco más de una semana y el quinto apagón de alcance nacional en lo que va de 2026. La desconexión afectó a unos 9.6 millones de habitantes y volvió a exponer la crisis que atraviesa la infraestructura energética cubana.

¿Qué provocó el nuevo apagón general en Cuba?

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó que el sistema sufrió oscilaciones que provocaron la salida de una unidad generadora. La pérdida de esa planta desencadenó la desconexión de otras instalaciones hasta causar la caída total de la red.

Las autoridades cubanas indicaron que el apagón no se debió a un error de operación, sino al deterioro de un sistema que funciona con escasas reservas y poca capacidad para responder a una falla repentina.

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La recuperación requirió varias horas porque las plantas deben incorporarse de manera gradual para evitar nuevos desequilibrios entre la generación disponible y la demanda.

Cuba seguirá con apagones pese al restablecimiento del sistema

La reconexión nacional no significa que el suministro haya quedado normalizado. La UNE previó para este miércoles una disponibilidad de apenas 1,020 megavatios durante el horario de mayor consumo, frente a una demanda estimada de 3,150 megavatios.

Ese escenario representa un déficit superior a los 2,100 megavatios, por lo que continuarán las interrupciones programadas y prolongadas en distintas regiones del país.

Durante las últimas semanas, algunos cortes han superado las 30 horas consecutivas en La Habana, mientras que en otras provincias se han extendido durante varios días.

Falta de combustible agrava la crisis eléctrica

El Gobierno cubano atribuyó las constantes fallas a la falta de hidrocarburos y a las dificultades para obtener piezas de repuesto por las sanciones estadounidenses.

La generación depende principalmente de siete centrales termoeléctricas con décadas de funcionamiento y de motores alimentados con diésel y combustóleo importados. Las averías frecuentes y la falta de reservas impiden activar parte de la capacidad de respaldo.

Aunque el SEN fue reconectado, la elevada diferencia entre oferta y demanda mantiene a Cuba expuesta a nuevos apagones nacionales y a interrupciones diarias del servicio.

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