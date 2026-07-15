Ya son 18 mexicanos muertos bajo custodia o durante operativos de ICE; tres casos se sumaron desde abril

Los fallecimientos de migrantes mexicanos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) continúan en aumento.

Con la muerte de Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, y los recientes casos de Lorenzo Salgado Araujo, así como de un mexicano de 28 años que perdió la vida mientras huía de agentes migratorios en Florida, la cifra asciende a 18 connacionales fallecidos a partir de los operativos migratorios que iniciaron con la nueva administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los casos han incrementado la preocupación del Gobierno de México, y por ello se anunció una nueva estrategia diplomática con las autoridades estadounidenses que incluye llevar la situación ante instancias internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.

Alejandro Cabrera Clemente murió bajo custodia de ICE en Luisiana

A los 15 casos que se sumaban hasta el pasado mes de abril se agregó el fallecimiento de Lorenzo Jimenez, de quien sigue pendiente la entrega de información, pero que se enucentra en el registro oficial de fallecimientos.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han informado la causa oficial de la muerte, por lo que el caso continúa bajo investigación.

Noticia Destacada México llevará a fiscalías de EU muertes de migrantes bajo custodia del ICE

Lorenzo Salgado murió durante un operativo de ICE en Houston

El listado también incorpora el caso de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que murió el pasado 8 de julio durante un operativo migratorio en Houston, Texas.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un agente de ICE disparó contra el migrante al considerar que actuó en defensa propia durante el intento de detención.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del uso de la fuerza y determinar si la actuación del agente se ajustó a los protocolos establecidos.

Un mexicano de 28 años murió atropellado al escapar en Florida

Otro caso reciente ocurrió este martes 14 de julio en St. Augustine, Florida.

Se trata de un ciudadano mexicano de 28 años, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, murió después de ser atropellado por un camión mientras intentaba cruzar una carretera para escapar de agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida, el migrante formaba parte de un grupo localizado durante un operativo cuando decidió correr para evitar ser detenido. En el intento de cruzar la carretera estatal 16 fue impactado por un tractocamión y falleció en el lugar.

Lista de mexicanos fallecidos vinculados con ICE

Con estos tres casos, el número de mexicanos fallecidos relacionados con centros de detención u operativos migratorios asciende a 18:

Listado de mexicanos muertos en operativos o centros migratorios en EU / Especial

Las víctimas tenían entre 19 y 68 años y los casos se han registrado en estados como Texas, Florida, California, Georgia, Arizona, Misuri, Illinois y Luisiana.

México llevará los casos ante la CIDH

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado que mantiene comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para esclarecer cada uno de los fallecimientos y brindar asistencia consular a las familias.

Asimismo, el Gobierno de México anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las condiciones registradas en centros de detención migratoria y por el incremento de muertes de connacionales bajo custodia o durante operativos.

Los casos han incrementado la preocupación del Gobierno de México, y por ello se anunció una nueva estrategia diplomática / Especial

Las autoridades mexicanas también han solicitado transparencia en las investigaciones y garantías para proteger la integridad física de los migrantes detenidos en Estados Unidos.

El aumento de estos casos ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha incrementado las detenciones y operativos del ICE en distintas entidades del país, generando preocupación entre organismos defensores de derechos humanos y autoridades mexicanas.

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