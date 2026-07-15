Vecinos de Lerma denuncian fugas de agua y calles deterioradas

Las fugas de agua provocadas por tuberías rotas en diversos puntos del poblado Lerma han empeorado las condiciones de las calles, denunciaron habitantes, quienes señalaron que mientras algunas zonas padecen escasez del vital líquido, en otras se desperdician decenas de litros diariamente.

Vecinos indicaron que en las partes altas del poblado, como las colonias San Antonio, Tepeyac y parte de Kila, el suministro de agua es insuficiente; sin embargo, sobre la calle 20, desde el cruce con la avenida Lázaro Cárdenas hasta el Centro de Lerma, se registran fugas constantes que generan desperdicio del recurso.

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La misma situación ocurre en las calles 24, 23 y Las Flores, donde la acumulación de agua ha provocado la aparición de verdín y el deterioro progresivo de la superficie vial.

“Desde hace meses reportamos el sinnúmero de fugas, pero tardan en venir a repararlas los trabajadores del SMAPAC. Se ven superados por la demanda y además les entregan material de mala calidad, pues no tarda en volver a tirarse el agua”, comentó Ramiro Can, vecino del poblado.

Habitantes también expresaron su inconformidad por los problemas de suministro y fugas, al señalar que, pese a las deficiencias del servicio, las autoridades suspenden el suministro a quienes presentan adeudos.

“El servicio es malo y, aun así, nos lo cobran. En lugar de rehabilitar las tuberías, solo hacen reparaciones temporales con material de mala calidad; eso sí, están pendientes para cortar el servicio a quienes no pagan”, señaló Alfonso González, habitante de Lerma.

El incremento de fugas, presuntamente relacionado con la antigüedad de las tuberías y la falta de mantenimiento, también ha ocasionado daños en las vialidades, pues los baches han aumentado de tamaño con el paso del tiempo.

“En las calles 24 y 23 es donde más se registran los estancamientos, porque al estar mal pavimentadas carecen de declive. Lo preocupante son los grandes huecos que ocasionan daños a los vehículos”, expresó Mario Gómez, ciudadano.

Ante el pronóstico de lluvias, los habitantes temen que aumenten los daños en las calles y aparezcan más hundimientos en vialidades que requieren repavimentación desde hace años.

“El pavimento de Lerma está en mal estado. Es otra de las quejas que se han reportado, pero las autoridades solo envían cuadrillas de bacheo”, agregó Marisela Velázquez, vecina del lugar.