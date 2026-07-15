Sheinbaum y Mulino relanzan relación México-Panamá: apoyan neutralidad del Canal y mayor cooperación en seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, acordaron fortalecer la relación bilateral en áreas como comercio, inversión, seguridad, conectividad, infraestructura, turismo, educación y combate a la delincuencia organizada.

Tras la reunión que sostuvieron este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional, ambos mandatarios emitieron un mensaje conjunto en el que destacaron el interés por abrir una nueva etapa de cooperación entre los dos países.

Sheinbaum confirmó el respaldo del Gobierno de México al Protocolo de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, mientras Mulino pidió que más naciones latinoamericanas se adhieran al instrumento para proteger esta vía estratégica frente a la incertidumbre internacional.

México respalda la neutralidad del Canal de Panamá

José Raúl Mulino afirmó que el Canal de Panamá no solo representa un patrimonio de su país, sino una infraestructura al servicio del comercio mundial y las cadenas internacionales de suministro.

El mandatario panameño señaló que los instrumentos jurídicos internacionales cobran mayor importancia ante las tensiones económicas y geopolíticas. Por ello, pidió el apoyo de los países de la región para defender la soberanía panameña y el funcionamiento neutral del Canal.

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Sheinbaum respondió que México respalda formalmente esa posición y destacó que ambos países comparten una vocación de conexión entre océanos, regiones y mercados.

La presidenta sostuvo que la cooperación debe basarse en el respeto mutuo, la soberanía nacional y el fortalecimiento de las instituciones.

Panamá busca mayor inversión de empresas mexicanas

Mulino también llamó a las compañías mexicanas a ampliar su presencia en Panamá. Explicó que su país cuenta con un régimen especial para sedes de empresas multinacionales, bajo el cual operan más de 190 compañías internacionales, pero solo dos son mexicanas.

El mandatario indicó que se reuniría con empresarios de México para presentar las oportunidades que ofrece Panamá como centro logístico, aéreo y financiero.

Sheinbaum coincidió en que existe espacio para aumentar la inversión empresarial en ambos sentidos y aprovechar la posición estratégica de los dos países entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Seguridad regional y combate al narcotráfico

Otro de los temas centrales fue la seguridad regional. Mulino planteó organizar en Panamá, junto con la Organización de los Estados Americanos, un encuentro para mejorar la coordinación, los sistemas de inteligencia y las acciones contra el narcotráfico.

El presidente panameño invitó a México a participar en esa reunión y consideró que el país debe desempeñar un papel importante en las estrategias regionales contra el movimiento de drogas, recursos ilícitos y violencia.

Sheinbaum señaló que la cooperación entre México y Panamá se ampliará en seguridad y combate a la delincuencia, siempre bajo el respeto a las leyes y la soberanía de cada nación.

México agradece apoyo contra el gusano barrenador

La mandataria mexicana reconoció la colaboración de Panamá para enfrentar el gusano barrenador del ganado. Destacó el intercambio técnico con la planta de Pacora y el envío semanal de pupas utilizadas para producir moscas estériles destinadas al control de la plaga.

También mencionó la nueva biofábrica instalada en Chiapas, cuyo modelo retoma parte de la experiencia panameña. Ambos gobiernos acordaron mantener el intercambio de información en materia agropecuaria y agroindustrial.

Sheinbaum y Mulino cerraron el encuentro con el compromiso de profundizar la cooperación y promover proyectos conjuntos que generen beneficios económicos y sociales para México y Panamá.

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