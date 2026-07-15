Calendario SEP 2026-2027: Fecha de regreso a clases y días inhábiles en Yucatán

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario del ciclo escolar 2026-2027 que también se aplicará en Yucatán, confirmando cuándo será el regreso a clases, así como los días inhábiles.
Este calendario que es aplicable a nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, es vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
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Al respecto, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, confirmó que será un total de 185 días activos de clases, y en el calendario se encuentran las fechas de puentes, vacaciones y días de suspensión de clases.
Calendario SEP 2026-2027 en Yucatán
La SEP confirmó que el lunes 31 de agosto será el regreso a clases para los estudiantes de nivel básico en Yucatán, y el ciclo escolar finalizará el viernes 9 de julio.
Además, cuenta con diversos días que corresponden a suspensión de labores docentes, vacaciones y consejos técnicos.
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- Miércoles 16 de septiembre - Día de la Independencia
- Viernes 25 de septiembre - Consejo Técnico
- Viernes 30 de octubre - Consejo Técnico
- Lunes 2 de noviembre - Día de Muertos
- Lunes 16 de noviembre - Aniversario de la Revolución Mexicana
- Viernes 27 de noviembre - Consejo Técnico
- Viernes 18 de diciembre - Inicio de vacaciones de Invierno
- Jueves 7 de enero - Regreso a clases
- Viernes 29 de enero - Consejo Técnico
- Lunes 1 de febrero - Día de la Constitución
- Viernes 26 de febrero - Consejo Técnico
- Viernes 12 de marzo - Vacaciones de Semana Santa
- Lunes 5 de abril - Regreso a clases
- Viernes 30 de abril - Consejo Técnico
- Miércoles 5 de mayo - Aniversario de la Batalla de Puebla
- Viernes 28 de mayo - Consejo Técnico
- Viernes 25 de junio - Consejo Técnico
- Viernes 9 de julio - Fin del ciclo escolar
Cabe señalar que en Yucatán se agregan diversos días sin clases por usos y costumbres, los cuales serán informados por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey).