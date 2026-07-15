¿Tu auto o moto está en el corralón? Así puedes liberarlos gratis en Campeche; estos son los requisitos

Los propietarios de vehículos que permanecen en el corralón estatal tendrán una nueva oportunidad para recuperarlos sin costo. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, anunció el programa Liberación Jaguar 2026, mediante el cual se otorgará la condonación del 100 por ciento para liberar automóviles y motocicletas ingresados entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de julio de 2026.

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El beneficio estará vigente hasta el 1 de agosto y aplicará únicamente para el municipio de Campeche, informó la corporación a través de sus redes sociales.

Durante el programa Martes del Jaguar, la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, explicó que el objetivo es facilitar que las familias recuperen un patrimonio que, en muchos casos, representa su herramienta de trabajo y sustento.

Se les va a dar la oportunidad completamente gratis, pueden recuperar su vehículo. Pueden llegar al área de Liberación Vehicular de la Secretaría, señaló.

¿Qué documentos necesitas?

La secretaria explicó que los propietarios deberán acudir con una identificación oficial vigente y, de preferencia, con la factura o copia de la factura del vehículo.

Sin embargo, aclaró que quienes no cuenten con toda la documentación también podrán acceder al beneficio.

Si no tienen el cambio de propietario, no se preocupen; ahí vemos cómo vamos a resolver. Si se les complica tener todos estos documentos, pero tienen su credencial de elector, pueden llevar tres testigos que acrediten que la moto o el vehículo es suyo, explicó.

Asimismo, indicó que quienes aún estén pagando una motocicleta o hayan extraviado la factura podrán presentar sus recibos de pago, los cuales servirán para acreditar la propiedad.

También podrán liberar vehículos asegurados por la Fiscalía:

Marcela Muñoz detalló que, si el automóvil o motocicleta quedó asegurado por haber estado involucrado en un hecho de tránsito y permanece a disposición del Ministerio Público, primero será necesario obtener la carta de liberación emitida por la Fiscalía General del Estado.

Una vez presentada esa documentación ante la SPSC, el vehículo podrá ser entregado a su propietario.

Ya nada más con que me lleven su carta de liberación de la Fiscalía, sin problema se les entrega su moto o su vehículo para que ya se lo puedan llevar, comentó.

Solo aplica para vehículos ingresados entre 2025 y julio de 2026:

La funcionaria precisó que el programa Liberación Jaguar 2026 únicamente contempla unidades que ingresaron al corralón del 1 de enero de 2025 al 14 de julio de 2026.

En cuanto a los vehículos asegurados antes de esa fecha, explicó que ya forman parte del procedimiento legal que lleva a cabo la Secretaría para su destino conforme a la normativa vigente.

La gobernadora Layda Sansores San Román hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar el programa antes de que concluya el plazo.

Si tienen ahí detenido su carrito, así sea chatarrita, no importa, vale. Tienen estos días para recuperarlo, expresó.

JGH