Alertan por riesgo de dengue en el cementerio antiguo de Champotón debido al agua acumulada

Durante esta temporada de lluvias, el cementerio antiguo de Champotón representa un posible foco de riesgo para la reproducción de larvas y la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, debido a la acumulación de agua en diversos espacios.

Noticia Destacada ¿Tu auto o moto está en el corralón? Así puedes liberarlos gratis en Campeche; estos son los requisitos

Lo anterior se pudo corroborar tras un recorrido por el lugar, donde se observó una gran cantidad de objetos que acumulan agua de lluvia, como es el caso de vasos de veladora y floreros, condiciones que abonan a la formación de criaderos potenciales.

Juan Delgado Chablé consideró necesario que exista una mayor coordinación entre los encargados del cementerio para atender esta situación, principalmente mediante el retiro de objetos que puedan acumular agua en esta temporada de lluvias.

Se deben de retirar los vasos y demás recipientes para que no se queden con agua y no se forme el mosquito, la verdad es que hay muchos objetos con agua acumulada, destacó.

Otros más en el lugar advirtieron que el radio de vuelo del mosquito, o la zona de desplazamiento, igual termina por afectar a las familias cuyos predios colindan con este espacio.

Por su parte, encargados del lugar señalaron que sus labores se enfocan en acciones de limpieza en las inmediaciones del cementerio; sin embargo, reconocieron que resulta complicado mantener un control sobre los vasos y floreros que son colocados en las tumbas.

JGH