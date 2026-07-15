“Nunca traicionaría a México”: Marina del Pilar rechaza haber ofrecido información de seguridad para recuperar su visa

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó las versiones que la señalan de haber ofrecido información relacionada con la seguridad pública para recuperar su visa estadounidense y afirmó que los audios difundidos en redes sociales fueron editados y sacados de contexto.

Durante su conferencia de prensa semanal desde Tijuana, la mandataria estatal aseguró que nunca ha entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía del país o las instituciones mexicanas. También sostuvo que, por la naturaleza de su cargo, no tiene acceso a información clasificada de seguridad nacional.

Las declaraciones se producen después de la difusión de grabaciones en las que presuntamente conversa sobre gestiones para recuperar su visa de Estados Unidos, documentos cuya autenticidad y contexto han sido objeto de debate público.

Marina del Pilar niega haber negociado información de seguridad

La gobernadora sostuvo que los audios corresponden a una reunión privada relacionada con el proceso para conocer la situación de su visa estadounidense, asunto que, recordó, ella misma hizo público meses atrás.

Explicó que en ese encuentro fue presentada con personas que supuestamente fungían como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, quienes le hablaron de presuntos procedimientos judiciales en el extranjero.

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Según su versión, la conversación ocurrió después de que el exgobernador Jaime Bonilla le ofreciera facilitar un acercamiento con personas que podrían orientarla sobre el tema migratorio.

"Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria. Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones", afirmó.

Acusa una operación política y responsabiliza a Jaime Bonilla

Marina del Pilar aseguró que la reunión terminó siendo un montaje para obtener una grabación privada y posteriormente difundir fragmentos con fines políticos.

Indicó que la conversación ocurrió el 15 de diciembre de 2025, pero consideró que su difusión en el actual contexto político busca desacreditar su administración.

La mandataria señaló directamente al exgobernador Jaime Bonilla de haber facilitado el contacto con las personas que participaron en la reunión y afirmó que actuó de buena fe al aceptar el encuentro.

.@MarinadelPilar acusa a Jaime Bonilla de filtrar audios que la involucran



La gobernadora de Baja California aseguró que su antecesor le organizó una reunión con supuestos intermediarios de EU y afirmó que el objetivo era grabar una conversación privada para perjudicarla pic.twitter.com/d3IYJrcew3 — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) July 15, 2026

Asimismo, sostuvo que quienes se presentaron como supuestos representantes o enlaces con autoridades estadounidenses nunca mostraron documentos oficiales ni establecieron comunicación con el abogado que ella mencionó durante la conversación.

"Fui víctima de una operación de engaño y de venganza política", declaró.

Gobernadora afirma que los audios fueron manipulados

La titular del Ejecutivo estatal también aseguró que las grabaciones difundidas fueron editadas mediante cortes y uniones de distintos fragmentos para construir una narrativa distinta a la conversación original.

Reiteró que nunca compartió información confidencial derivada de las mesas de seguridad y explicó que la coordinación institucional con autoridades estadounidenses en distintos temas es una práctica habitual entre gobiernos fronterizos, siempre dentro de los mecanismos oficiales.

Marina del Pilar también aclaró que únicamente posee dos cuentas bancarias en México y negó tener cuentas en el extranjero, como se ha especulado en algunos espacios.

Reitera compromiso con Baja California

La gobernadora afirmó que continuará al frente de su administración y que no permitirá que la controversia desvíe el trabajo de su gobierno.

También aseguró que mantendrá su estrategia de combate al crimen organizado y reiteró que su compromiso con Baja California permanece intacto.

"No permitiré que una venganza personal o política me distraiga de la responsabilidad que me ha conferido el pueblo de Baja California. Mi compromiso con el combate al crimen organizado ha sido y será, hasta el último día de mi gobierno, total y absoluto", concluyó.

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