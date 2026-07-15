¿Pedro Sola tiene un pie fuera de TV Azteca por cancelación de patrocinadores?

Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre la situación que ha protagonizado Pedro Sola por los desafortunados comentarios que hizo sobre los perros y sus dueños.

Como era de esperarse, esta situación generó una ola de críticas para el conductor y para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’. Por su parte, Pedro Sola pidió una disculpa pública, la cual no ha sido suficiente, pues el tema ya se encuentra en instancias legales.

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¿Pedro Sola podría salir de TV Azteca?

Pero todo parece indicar que las cosas se pueden complicar para el conductor, pues de acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, la televisora ya decidió tomar ciertas acciones, entre ellas no renovar el contrato de Pedro Sola.

“Llegaron ejecutivos y hasta los hijos de Ricardo Salinas Pliego. Resulta que ahí dijeron que todo este asunto de los perritos ya se les salió de control y tienen que encontrar la solución para acabar con el escándalo”

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Incluso, días antes de que se rompieran relaciones de patrocinadores, la decisión sobre el futuro de Pedro Sola ya estaría definido.

“Revisaron el contrato de Pedro Sola y este vence en diciembre de 2026. En cinco meses se termina y se determinó que no habrá renovación. Pero además, si este escándalo sigue elevándose y la situación continúa como hasta ahorita, se le terminará antes y lo mandarán con sus patitas a la calle”

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