Depuración del padrón electoral incluye cancelación de credenciales

Un total de 9 mil 343 credenciales para votar fueron destruidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche durante una sesión extraordinaria de la Comisión Local de Vigilancia, como parte de las acciones para mantener actualizado el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

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La sesión fue realizada por el vocal del Registro Federal de Electores (RFE), Ernesto Rodríguez Juárez, con la participación de representantes de partidos políticos con registro nacional.

Durante los trabajos se dio lectura al informe correspondiente antes de proceder con la trituración del material.

Las credenciales destruidas correspondían a documentos devueltos por sus titulares al realizar un nuevo trámite, entregados por terceras personas, retirados de los módulos tras el fallecimiento de sus propietarios o cancelados debido a la suspensión de derechos político-electorales por resolución de una autoridad competente.