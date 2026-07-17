Presidenta Claudia Sheinbaum rechaza asistir a cumbre de EU sobre terrorismo de izquierda: "era un tema político", afirma

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno de México decidió no participar en una cumbre convocada por Estados Unidos sobre el llamado terrorismo político de extrema izquierda, al considerar que el encuentro tenía un carácter eminentemente político y no estaba enfocado en la cooperación para combatir al crimen organizado o fortalecer la seguridad regional.

Durante su conferencia matutina de este viernes 17 de julio, la mandataria explicó que la invitación fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero tras analizar el contenido del encuentro, el Gobierno federal optó por declinar la asistencia y notificó oficialmente su decisión al Departamento de Estado.

Sheinbaum señaló que México sí participa en otros foros internacionales sobre seguridad cuando estos abordan temas relacionados con el combate a la delincuencia organizada o la cooperación entre países, incluso en calidad de observador.

Sheinbaum afirma que la reunión tenía un carácter político

Al explicar la decisión, la presidenta sostuvo que el foro convocado por Estados Unidos respondía a una agenda política y no a una estrategia de seguridad basada en la persecución de delitos.

“Sí hubo una invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en este caso, dado que era un tema, desde nuestra perspectiva, más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, consideramos que era mejor no asistir”, declaró.

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Añadió que México participa en otras reuniones internacionales cuando los temas están vinculados con la cooperación en materia de seguridad y no con posiciones políticas.

"Un tema político no debe convertirse en un asunto de seguridad"

Sheinbaum sostuvo que el Gobierno mexicano considera que las diferencias o posturas políticas no deben tratarse como amenazas de seguridad, salvo que existan conductas delictivas que ameriten la intervención de las autoridades.

“Consideramos que no era prudente asistir y se informó al Departamento de Estado que no íbamos a asistir”, señaló.

La mandataria reiteró que México mantiene una política exterior basada en principios constitucionales y no en posiciones ideológicas o coyunturales.

México mantendrá su política exterior basada en la Constitución

Durante su respuesta, Sheinbaum recordó que la conducción de la política exterior corresponde al Poder Ejecutivo y debe apegarse a los principios establecidos en el artículo 89 de la Constitución.

Entre ellos mencionó la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y promoción de los derechos humanos y la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales.

La presidenta enfatizó que esos principios continuarán guiando la participación de México en reuniones y organismos internacionales.

🇺🇸🇲🇽‼️| Marco Rubio invitó a Claudia Sheinbaum a la cumbre contra el terrorismo de extrema de izquierda y rechazó estar presente: “Hubo una invitación y en nuestra perspectiva era todo político, no era contra los grupos delincuenciales y consideramos que lo mejor era no asistir.… pic.twitter.com/BHXW86zbtW — UHN Plus (@UHN_Plus) July 17, 2026

México participará solo en foros relacionados con seguridad y cooperación

La decisión se produce después de que el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, anunciara una estrategia internacional para enfrentar lo que calificó como el resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda.

No obstante, Sheinbaum dejó claro que México continuará colaborando con Estados Unidos y otros países en los mecanismos de cooperación relacionados con el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y otros desafíos comunes, siempre que dichos espacios respeten los principios de la política exterior mexicana y tengan un enfoque de seguridad, no de carácter político.

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