Motociclista sufre fractura tras aparatoso choque junto al Campus II en Ciudad del Carmen

Un aparatoso choque entre dos motocicletas dejó como saldo cuantiosos daños materiales y un hombre con fractura en el brazo derecho, la tarde de este viernes sobre la avenida Insurgentes, en la colonia ASA Poniente de Ciudad del Carmen.

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El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Insurgentes con avenida de los Deportes, a un costado del Campus II, donde, por causas que serán determinadas por las autoridades de Tránsito, colisionaron una motocicleta Dinamo U5, color negro, con placas 50GYM6 del estado de Campeche, y una motocicleta Vento, color negro con rojo, con placas de circulación locales.

Tras el fuerte impacto, uno de los motociclistas salió proyectado contra el pavimento y sufrió una fractura en el brazo derecho, por lo que testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Paramédicos del Grupo Nova arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios al lesionado. Luego de inmovilizar la extremidad afectada y estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y personal pericial de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Debido a que una de las partes involucradas no permaneció en el sitio del accidente y no fue posible llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, ambas motocicletas fueron aseguradas y trasladadas al corralón municipal, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones y se determina la responsabilidad legal de los involucrados.

JGH