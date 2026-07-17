Arranca Novenario 2026 con juegos pirotécnicos en Hecelchakán

Con un espectacular despliegue de juegos pirotécnicos arrancó el Novenario 2026 en honor al Señor de la Salud, una de las festividades religiosas más importantes del municipio. Morteros de seis tiempos, globos de papel y la tradicional quema de cinco toros petate llenaron de emoción la primera noche de celebraciones, reuniendo a cientos de familias en el parque principal de la Sabana del Descanso.

Niños, adolescentes y adultos disfrutaron del ambiente festivo que marcó el inicio de esta tradicional celebración, la cual se desarrollará hasta el 26 de julio. La alegría, el colorido y las expresiones de fe fueron protagonistas de una noche que congregó a habitantes y visitantes para dar comienzo a las actividades religiosas y culturales de la feria patronal.

El programa del novenario inició con la participación del gremio de Agricultores, mientras que este viernes tocó el gremio de los Profesores. Las festividades continuarán con la participación de los diferentes gremios de la comunidad hasta concluir el 25 de julio con la tradicional Conquista y el 26 de julio con la solemne procesión en honor al Santo Cristo.

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De acuerdo con el programa religioso, el lunes 27 de julio se llevará a cabo la subida de la imagen del Señor de la Salud, dando por concluidas las celebraciones. Todas las misas del novenario son presididas por el párroco Aurelio Jiménez Guevara, quien invita a la comunidad a vivir estas fechas con fe, respeto y unión familiar.

Ante el uso de material pirotécnico durante las festividades, la Dirección de Protección Civil mantiene un operativo permanente para supervisar las actividades y prevenir incidentes. El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes y evitar situaciones de riesgo durante cada jornada del novenario.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para disfrutar responsablemente de esta fiesta religiosa, siguiendo las recomendaciones de seguridad y colaborando con las indicaciones de Protección Civil, con el propósito de que las celebraciones en honor al Señor de la Salud transcurran en un ambiente de paz, fe y sana convivencia.