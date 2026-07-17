Brutal choque entre motocicletas deja dos lesionados en Ciudad del Carmen

Un aparatoso choque entre dos motocicletas movilizó a cuerpos de emergencia durante la noche en las inmediaciones de la colonia Petrolera, frente al casino Paradise, en Ciudad del Carmen. A pesar de la fuerza del impacto, ambos conductores únicamente sufrieron golpes y lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

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El percance ocurrió sobre la calle 60, entre las avenidas Concordia y Aviación, donde, de acuerdo con testigos, ambas motocicletas colisionaron por causas que no fueron precisadas.

Tras el impacto, uno de los motociclistas resultó con una profunda lesión en el brazo derecho, mientras que el segundo conductor presentó únicamente golpes contusos. Personas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del grupo ACSES, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. Luego de valorarlos y realizar las curaciones correspondientes, determinaron que ninguno requería ser trasladado a un centro médico, ya que sus lesiones no ponían en riesgo su integridad.

Ambos motociclistas permanecieron en el lugar del accidente dialogando para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños materiales y las lesiones ocasionadas, con la intención de evitar la intervención de peritos de Tránsito y las consecuencias legales derivadas del percance.

JGH