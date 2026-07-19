Angélica Aragón causa polémica al asegurar que fue amiga de David Bowie

La primera actriz mexicana Angélica Aragón generó gran revuelo al revelar que mantenía una relación cercana con David Bowie. Este tema ha escalado rápidamente entre la sorpresa y el escepticismo de los fanáticos del rock que no han creído en las palabras de la mexicana.

Fue tras difundirse una entrevista donde Aragón detalló la amistad que mantenía con el famoso músico. Aunado a esto; compartió algunas anécdotas y explicó la manera en la que terminó acercándose al rockero y cómo fue que terminaron teniendo una estrecha amistad, misma que llegó a sorprender a otras figuras mexicanas.

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¿Cómo era la supuesta amistad entre Angélica Aragón y David Bowie?

De acuerdo con lo dicho por la actriz mexicana, fue durante los siete años que vivió en Inglaterra que se mantuvo inmersa en la escena del rock. Angélica Aragón explicó que su primer esposo, un músico llamado Shajid, estudió con David Bowie e incluso llegó a ser su bajista en la etapa previa al álbum ‘Aladdin Sane’.

A raíz de este acercamiento ambos artistas consolidaron una amistad estrecha, para dar fuerza a su afirmación, la actriz compartió una anécdota que le recordó su colega, el actor José María Yazpik y que podría ser su prueba de la cercana relación que mantenía con David Bowie.

Según el relato de Aragón, Yazpik estaba formado en una fila en los camerinos tras el concierto de Bowie en 1997, en el Foro Sol de la Ciudad de México. El actor habría visto cómo el "Camaleón del Rock" abrió la puerta, reconoció a la actriz gritando "¡Angélica!", la hizo pasar y ordenó cerrar el acceso, dejando a los demás fans afuera.

Fernando Aceves reacciona a la historia de Aragón

El reconocido fotógrafo mexicano Fernando Aceves, fue el encargado de documentar de forma exclusiva la mítica visita de David Bowie a México. Aceves reaccionó en sus redes sociales con ironía utilizando el dicho “de lengua me como un taco” para poner en duda la veracidad de la historia.

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