Tom Cruise emociona con su mensaje en la clausura del Mundial 2026 antes de la Final

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 comenzó con un momento especial protagonizado por Tom Cruise, quien apareció sobre la cancha del MetLife Stadium para ofrecer un mensaje previo a la esperada Final entre Argentina y España.

Ante miles de aficionados reunidos en el estadio y millones de personas que siguieron la transmisión en todo el mundo, el actor de Misión Imposible destacó que la Copa del Mundo representa mucho más que una competencia deportiva y recordó el camino recorrido por las selecciones durante el torneo.

Tom Cruise gives an inspirational speech while opening the FIFA #WorldCup final:



"So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is unity. This is greatness."



(via FOX) pic.twitter.com/xNxQPhnaqA — Variety (@Variety) July 19, 2026

En su intervención, Tom Cruise resaltó el poder del futbol para reunir a personas de diferentes países y culturas, subrayando que el Mundial volvió a demostrar cómo este deporte es capaz de generar emociones compartidas y fortalecer los lazos entre las naciones.

El reconocido actor también recordó el esfuerzo y la pasión que mostraron las 48 selecciones participantes a lo largo del campeonato, señalando que cada equipo contribuyó a hacer de esta edición una de las más memorables en la historia del torneo.

La aparición de Tom Cruise fue uno de los momentos más destacados de la ceremonia de clausura, que dio paso al espectáculo previo al partido por el título y preparó el ambiente para la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España.