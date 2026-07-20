Riña en Playa Norte deja dos lesionados y dos detenidos

Una fuerte riña entre dos parejas movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Policía Estatal la mañana de este lunes en la zona de Playa Norte, Ciudad del Carmen, dejando como saldo dos personas lesionadas y dos hombres detenidos.

Los hechos ocurrieron cerca de las palapas del malecón costero, donde una pareja de jóvenes, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzó a discutir con una pareja de mayor edad. El conflicto se originó luego de que los jóvenes acusaran a los adultos de robarles 800 pesos en efectivo mientras dormían tras el concierto del grupo Bryndis.

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La discusión escaló a agresión física, lanzándose objetos entre ambos grupos. Durante el enfrentamiento, dos jóvenes sufrieron lesiones sangrantes en las manos, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Testigos señalaron que los hombres continuaban con amenazas de muerte, por lo que los agentes procedieron a asegurarlos. Al mismo tiempo, las dos mujeres involucradas protagonizaron una pelea a golpes, siendo separadas por un elemento de la Policía Municipal.

Los dos masculinos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, permaneciendo arrestados por faltas administrativas y por alterar el orden público.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a resolver conflictos por la vía legal y evitar que situaciones derivadas del consumo de alcohol terminen en hechos de violencia que pongan en riesgo la integridad de las personas.